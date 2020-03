Foment del Treball demana que s'ajorni el pagament d'impostos per no ofegar les empreses

Malgrat les mesures extraordinàries de caràcter econòmic que han adoptat el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya, Foment del Treball ha posat el dia a la llaga sobre la qüestió d'ajornar les obligacions tributàries de les empreses.





Per a la patronal catalana, s'hauria d'implementar un ajornament d'impostos similar al que s'ha fet a França, Alemanya o Itàlia per no ofegar les companyies catalanes, que durant aquests mesos veuran reduïts de forma notable els seus ingressos.





En una anàlisi elaborada per l'organització que presideix Josep Sánchez Llibre, es demana a les administracions central i autonòmica que decretin exempcions fiscals mentre duri la crisi del coronavirus.













A Alemanya s'han anul·lat o ajornat els pagaments d'impostos, més enllà que s'hagin adoptat iniciatives similars a Espanya respecte a oferir avals a les empreses i beneficis pels contribuents. També a França i Itàlia s'ha establert l'ajornament del pagament d'impostos durant el mes de març, incloses les cotitzacions socials.





Foment considera que sense aquesta flexibilitat tributària serà molt difícil que les empreses puguin ressorgir després d'aquest període d'excepció amb fortalesa per afrontar els seus pagaments al dia.