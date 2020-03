L'OMS avisa els joves que "no són invencibles"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha cridat a la solidaritat entre els països, ha avisat els joves que no són "invencibles" i que també tenen risc de patir el nou coronavirus i ha recomanat a la població portar una vida sana durant la pandèmia.





En la roda de premsa diària, Tedros ha informat que ja s'han detectat 210.000 casos del nou coronavirus en el món i que més de 9.000 persones han mort com a conseqüència del Covid-19, la malaltia que provoca aquest virus.





"Cada pèrdua d'una vida és una tragèdia, però també és una motivació per seguir i fer tot el possible per aturar la transmissió i salvar més vides", ha dit Tedros, per assenyalar que el fet que Wuhan (Xina) no s'hagi detectat nous casos des que va començar el brot dóna "esperances" que es pot acabar amb el virus.









No obstant això, Tedros ha advertit a la població més jove que el nou coronavirus també els pot hospitalitzar durant setmanes i, fins i tot, matar-los, de manera que els ha recordat que les decisions que s'adoptin sobre on van a marcar la diferència entre "la vida i la mort ".





"La solidaritat és la clau per derrotar el Covid-19. La solidaritat entre països, però també entre grups d'edat", ha postil·lat el director general de l'OMS, per insistir en la seva crida a la "solidaritat", recordant que les persones majors segueixen sent les més afectades per aquesta malaltia, tot i que les menors de 50 anys suposen un percentatge "significatiu" del número d'hospitalitzacions per aquesta causa.