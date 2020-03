"Hotel Salut", un programa per acollir pacients lleus de coronavirus en hotels

El Consorci Sanitari de Barcelona, amb la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya i el Gremi d'Hotels de la ciutat, han posat en marxa el projecte "Hotel Salut" per tal de col·laborar en la descongestió de la planta hospitalària i acollir els pacients amb una simptomatologia lleu de coronavirus que exigeix aïllament però que, per la raó que sigui, no poden rebre atenció en el seu propi domicili.





El Cotton House Hotel serà el primer on es posi en marxa aquest programa, als efectes el personal ja ha rebut la corresponent formació, mentre que les empreses de neteja, bugaderia i càtering que prestaran els serveis sota la coordinació de l'hotel tenen àmplia experiència en el sector sanitari.









Dos hotels més, el Praktik Vinoteca i el Praktik Bakery se sumaran al Cotton House Hotel al cas que fos necessari, el que suposarà disposar de 200 llits, podent ampliar-se a més hotels en cas que fos necessari.





El programa "Hotel Salut" es gestionarà a través de l'Oficina Tècnica de Coordinació Personal de Praktik Hotels, que treballarà en estreta relació amb el Consorci Sanitari de Barcelona. Aquesta Oficina té la seu a Hotel AC Victoria Suites i rebrà i gestionarà les peticions d'admissió en els establiments esmentats que li formulin Hospitals i Centres d'Atenció Primària.





En aquest mateix hotel de realitzarà la formació de riscos laborals als que s'incorporin per participar en el projecte que està obert a totes aquelles persones o entitats que vulguin col·laborar, les quals hauran de contactar per correu electrònic amb l'Oficina Tècnica de Coordinació (info@saluthotels.com) Un cop finalitzat el projecte, tots els establiments participants seran sotmesos a procés de desinfecció.





La Confederació Empresarial i el Gremi d'Hotels han expressat el seu agraïment a l'extraordinària tasca que desenvolupa tot el personal del sector sanitari per fer front a aquesta greu pandèmia.