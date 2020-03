Igualada demana "respostes immediates" per als treballadors de la Conca d'Òdena

L'alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells, ha exigit a Govern de la Generalitat i als el Govern "respostes immediates" per garantir els drets laborals dels treballadors de la Conca d'Òdena (Barcelona) --confinada pel coronavirus des del 13 de març-- que no poden sortir dels seus respectius pobles per treballar fora.









"Exigim respostes immediates a problemes que fa més d'una setmana que haurien d'estar resolts", ha dit en una roda de premsa telemàtica aquest dissabte, i ha afegit que, des d'un punt de vista laboral, aquestes persones estan en terra de ningú.





Preguntat per les declaracions de la Conselleria de Salut sobre l'origen del brot de coronavirus en un menjar de metges de l'Hospital d'Igualada, Castells ha afirmat que "el personal de l'Hospital d'Igualada no és culpable de res; el culpable és el coronavirus".





ACTUACIONS EN EL CAP ANOIA





Castells ha anunciat que davant el CAP Anoia, i enfront de l'estació de Ferrocarrils, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) installarà "un punt d'atenció sanitària", l'objectiu de la qual serà determinar si els malalts han d'acudir al Cap o a l'hospital, o si han de quedar-se a casa donada la levitat dels seus símptomes.





Aquest punt no és un hospital de campanya --ha dit--, sinó un espai de consulta a peu de carrer, més accessible, que pot ser "altament resolutiu" per a descongestionar els centres mèdics i agilitar els trasllats a l'hospital d'aquells pacients que el necessitin.





A més, dins del CAP Anoia s'ha installat una carpa amb llits perquè els professionals sanitaris puguin descansar entre els torns de guàrdies de 24 hores per a atendre els pacients.





L'alcalde ha traslladat el seu suport al personal mèdic i d'infermeria, també en el cas que haguessin de triar quins pacients atendre i quins no en un eventual collapse, ja que està segur que "la seva ètica professional serà la que determinarà com s'ha de funcionar en un episodi com aquest".





El personal mèdic i l'administració estan "al peu del canó" en aquest episodi, ha dit, i ha explicat que un dels metges de l'Hospital de Bellvitge (Barcelona) que estaven esperant per a reforçar l'assistència sanitària ja s'ha incorporat a la plantilla de metges d'Igualada.





PERSONES QUE "NO TENEN GANES DE FER CAS"





Sobre el compliment de les mesures de confinament, el cap policia local d'Igualada, Jordi Dalmases, ha dit que la majoria de ciutadans compleixen, però "que encara hi ha algunes persones que o no estan al cas, o estan al cas i no tenen ganes de fer cas".





"No hem de defallir ni baixar la guàrdia. La millor collaboració que pot fer-se, a més de l'aplaudiment als sanitaris, passa sens dubte pel confinament", ha dit, i ha advertit que hi ha persones que continuen anant a comprar o a la farmàcia juntes quan haurien de fer-ho separades, i respectant la distància de seguretat.