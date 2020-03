Fernández (PP) titlla de "bestiesa" el certificat autoresponsable de la Generalitat

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest dissabte que el document llançat pel Govern per justificar desplaçaments --el certificat autorresponsable-- és "la bestiesa més gran vista en molt temps".









"En aquesta crisi estem veient grandesa i misèria moral, bona i mala gestió, però el certificat autoresponsable que el conseller Buch pretén que tots els catalans portem a sobre és una altra categoria", ha dit en un tuit.









El document, disponible des de la nit d'aquest divendres, inclou diverses opcions per sortir a la via pública que el ciutadà ha de marcar, per indicar la raó del seu desplaçament.