Un laboratori privat s'ofereix a Sanitat per posar en marxa un sistema massiu de tests

El laboratori d'anàlisi 'Laboratori Dr. Barba' de Madrid ha enviat una carta al Ministeri de Sanitat en la qual posa a disposició del Sistema Nacional de Salut tots els seus recursos per posar en marxa un sistema massiu de tests diagnòstics de coronavirus.









Així ho recull en una missiva, en què expliquen que aquest laboratori privat podria realitzar unes 500 determinacions diàries, després de la reorganització de la feina a nivell intern. Segons asseguren, aquesta capacitat diària podria fins i tot ampliar-se treballant nits i festius.





Aquest laboratori, amb experiència en diagnòstic d'infeccions per virus ARN per PCR, incloent coronavirus animals com el coronavirus caní i felí, apunta que un dels principals problemes per a la contenció de la pandèmia és un coll d'ampolla en la realització dels tests diagnòstics.





Per això, es posen a disposició del Ministeri de Sanitat per a qualsevol cosa que estimin "oportuna".