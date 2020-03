ONCE Catalunya ajuda a unes 2.000 persones grans cegues amb el programa ‘Sempre al teu costat’

Hi ha unes 2.000 persones grans cegues que viuen soles a Catalunya, algunes d’elles de més de 100 anys. Per a totes elles ONCE Catalunya ha impulsat, poc abans de la crisi del coronavirus, el programa ‘Sempre al teu costat’, que és tan valuós aquests dies. Una eina per atendre les necessitats d’un dels collectius més vulnerables i que necessiten una major atenció.





“Hi ha un dispositiu especial de l’ONCE per atendre a aquestes persones que tenen un problema de solitud, agreujat pel confinament i la por. Així les podem acompanyar i poden sentir el nostre escalf”, apunta Enric Botí, delegat territorial d’ONCE Catalunya. “Brindem ajuda per a fer la compra (productes bàsics d'alimentació i farmàcia), suport psicològic, acompanyament telefònic per a alleugerir l'estrès i la incertesa i mantenir rutines d'exercici físic”, afegeix Botí.









El programa el porten a la pràctica psicòlegs, treballadors socials i els voluntaris d’ONCE Catalunya. Es va intensificar a partir del dilluns 16 de març amb un pla urgent d’actuació. L'Organització l’ha posat en marxa a la Delegació Territorial i a tots els seus centres operatius

“Treballem fent una xarxa de suport a la persona perquè mantingui el seu nivell d'independència i benestar emocional”, assenyala David Bernardo, president del Consell Territorial i una de les persones que participa activament al programa. En els casos d'acompanyament presencial, sempre s’extremen les mesures d'higiene i prevenció que indiquen les autoritats.





Per a apuntar-se o informació addicional sobre com ajudar, es pot trucar al 93 238 10 24 o escriure a voluntariadocatalunya@once.es