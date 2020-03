Barcelona fa 3.000 trucades diàries a usuaris de la teleassistència per advertir sobre el coronavirus

L’Ajuntament de Barcelona, està adaptant la seva activitat davant la crisi sanitària per atendre amb més intensitat les persones més vulnerables. En el context del reforç i la reorganització dels serveis essencials que s’estan fent aquests dies a la ciutat, el Servei de Teleassistència Municipal, amb un volum de 88.095 usuaris i usuràries en actiu, està contactant telefònicament amb 3.000 persones diàries per informar sobre la COVID-19, per resoldre dubtes i fer tota mena d’aclariments. Es tracta d’una campanya específica impulsada per l’Ajuntament de Barcelona per tal de reforçar l’atenció a un dels collectius més vulnerables davant d’aquesta crisi: les persones grans, i en aquest cas les que viuen als seus domicilis.





A través d’aquestes trucades, es faciliten consells de prevenció per evitar el contagi, es dóna informació sobre l’Estat d’Alarma, etc. A més, cal tenir en compte que moltes persones grans i dependents tenen un sentiment de solitud no desitjada, que es pot veure accentuat amb el confinament i l’aïllament als seus domicilis. És per això que també es fan recomanacions positives per al dia a dia a la llar: organització del temps, activitats per mantenir-se actives físicament i mentalment sense sortir de casa, etc. Així els usuaris i les usuàries se senten assessorades i acompanyades pel servei de teleassistència.









A través d’aquestes trucades, el Servei de Teleassistència Municipal també s’assegura que les persones usuàries tinguin les necessitats bàsiques i d’atenció cobertes. En el cas que no sigui així, des del centre d’atenció es posa immediatament en coneixement de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, perquè puguin tractar amb celeritat el cas.





Per poder dur a terme aquesta campanya específica, que va començar el dia 14 de març, el Servei de Teleassistència va reorganitzar la seva activitat i va reforçar els seus equips d’atenció telefònica per poder afrontar tant l’emissió com la recepció de trucades. En aquest sentit, s’han incorporat 10 telefonistes al Centre d’Atenció, que se sumen a les 114 telefonistes i tele operadores que ja tenia el centre abans de la crisi. També s’han incorporat 3 persones més com a tècniques de les unitats mòbils de la teleassistència, de manera que en aquests moments l’equip d’unitats mòbils està format per 23 tècnics.





Totes aquestes persones han estat formades específicament per fer arribar als usuaris informació contrastada amb l’Agència de Salut Pública sobre el coronavirus, la seva simptomatologia, la forma de transmissió, les mesures d’auto cura i protecció i també informació sobre les mesures adoptades a la ciutat de Barcelona per contenir la propagació de la malaltia.





D’aquesta manera, la teleassistència està treballant per ser el telèfon de referència per a la resolució de preguntes i dubtes entre els seus usuaris i contribuir així a descongestionar el telèfon 061 CatSalut respon de l’allau de trucades que estan rebent sollicitant informació i resolució de dubtes.





Si bé la campanya es va iniciar el dia 14 de març, fins el passat dijous 19 de març no es va assolir el ritme de 3.000 trucades diàries d’aquest tipus des del centre d’atenció, ja que s’està prioritzant la gestió d’emergències i de sollicituds per part de les persones usuàries. Les trucades que s’estan fent per atendre aquesta situació d’excepcionalitat generada per la COVID-19 tenen una durada d’entre 4 i 5 minuts.





Per altra banda, les trucades a les 1.600 persones grans ateses per Radars estant essent assumides pels tècnics del Servei VinclesBcn, en coordinació amb altres serveis com ara la teleassistència i els propis del Projecte Radars.





Atenció per resoldre dubtes sobre el coronavirus entre les persones grans





A banda de la campanya informativa específica que està realitzant, el Servei de Teleassistència Municipal ha rebut 1.100 trucades sollicitant informació sobre la COVID-19. Això suposa una mitjana de pràcticament 100 trucades entrants al dia per sollicitar informació o solucionar dubtes relatius al nou virus.





En l’estat inicial de la COVID-19 a la ciutat, la majoria de trucades cercaven assessorament i informació sobre el virus: simptomatologia, accions de prevenció per evitar el contagi, etc. En els darrers dies, moltes d’aquestes trucades són per informar-se de la situació de la COVID-19 a Barcelona.





En tots aquests contactes telefònics tant els que es fan des de la teleassistència com en la resposta als que fa la ciutadania, els i les professionals del centre d'atenció aporten consells de prevenció a les persones usuàries, sempre segons les instruccions i els protocols marcats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com les instruccions establertes pel Ministeri de Sanitat i el Govern central en referència a l’Estat d’Alarma.





Des del començament de la campanya, el servei de teleassistència han rebut un total de 184 trucades de persones que manifestaven tenir símptomes relacionats amb la COVID-19. En cap cas això significa que aquestes persones tinguessin efectivament el coronavirus. Aquests casos s’han derivat al CatSalut i al 061, i s’ha facilitat tota la informació de la qual disposa el servei de teleassistència per tal que des dels serveis d’emergències sanitàries es pugui gestionar la situació de la persona usuària.





Pel que fa a les emergències, aquests darrers dies el servei està gestionant unes 100 emergències més de mitjana en relació a les que es podrien gestionar en un dels dies previs a la pandèmia.