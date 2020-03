Afectats 1.165 mossos a Catalunya, entre positius i contactes

Un total de 1.165 policies a Catalunya, agents de Mossos d'Esquadra o de cossos municipals, han donat positiu en coronavirus o han tingut contacte proper amb una persona amb Covid-19.





Així ho ha explicat el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en una roda de premsa telemàtica al costat de les conselleres Meritxell Budó i Alba Vergés.









Buch ha recordat que als agents no se'ls farà el test de forma prioritària sinó només si tenen símptomes: "Desgraciadament no tenim tants kits de proves com voldríem".





En les últimes 24 hores, els diferents cossos policials han identificat 12.288 al carrer per verificar si ho estaven amb una causa exempta a les restriccions del decret d'estat d'alarma.





En el marc del dispositiu Oris --desplegado pel Covid-19 i que uneix a Mossos i policies locals--, s'han aixecat 2.805 actes de sanció a l'inici del cap de setmana.





SORTIDES DE CAP DE SETMANA





A més, el divendres s'han identificat 12.741 vehicles, superant els 8.000 de dijous davant possibles sortides cap a segones residències.





Els Mossos mantenen controls durant aquest dissabte a les principals autopistes i carreteres de Catalunya per evitar desplaçaments de lleure pel cap de setmana.