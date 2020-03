Sanitat distribueix 1,3 milions de màscares i adquireix més de 700 respiradors

El Ministeri de Sanitat distribuirà aquest dissabte entre les comunitats autònomes 500.000 mascaretes per a professionals i 800.000 per a pacients. A més, ha adquirit més de 700 respiradors i 640.000 test de diagnòstic mitjançant PCR.





Així ho ha manifestat la directora general de Cartera i Farmàcia del Ministeri de Sanitat, Patricia Lacruz, durant la roda de premsa dels responsables tècnics i sanitaris del coronavirus a Espanya.









"S'està reforçant el subministrament a les comunitats autònomes, això serà una continuació d'alguna cosa que esperem s'incrementi exponencialment. Hem emès una compra per a la lluita contra aquesta infecció", ha assegurat Lacruz.





En aquest sentit, l'experta ha assenyalat que espera que els més de 700 respiradors adquirits per Espanya "arribin pròximament" per "poder fer front a la necessitat". "L'estat en què ens trobem a nivell mundial és d'una agressivitat no coneguda fins avui", ha lamentat.