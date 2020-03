El Dia Mundial de l'Aigua reivindicarÃ  l'accÃ©s universal a l'aigua potable

El Dia Mundial de l'Aigua d'aquest diumenge se celebrarà sota el lema 'Aigua i desenvolupament sostenible' i tindrà l'objectiu de " aconseguir l'accés universal a l'aigua potable i segura ", segons un comunicat de Abrisud aquest dijous.





La jornada, que se celebra cada 22 de març des de 1993, també reclama "el sanejament i la higiene, així com millorar l'ús sostenible i el desenvolupament dels recursos hídrics en tots els països", han informat.





L'objectiu és conscienciar les persones de la importància de l'aigua i de tots els canvis que es poden aplicar a la vida quotidiana de les persones, cosa que segons l'organització "contribuiria a estalviar al menys 5% d'aigua".









MESURES PER A LA SOSTENIBILITAT





Cada espanyol consumeix, de mitjana, 132 litres d'aigua a el dia; una dutxa suposa un 34% de l'ús; el vàter, un 22%; el lavabo, un 18%; la rentadora, un 10%; la cuina i el rentaplats, un altre 10%, i el 8% restant està destinat a activitats domèstiques, com fregar o regar.





En aquesta línia, ha recordat la importància de tancar l'aixeta a l'ensabonar plats, reutilitzar l'aigua del rentat d'aliments per a regar, apostar per plantes autòctones, evitar regar en hores de més evaporació o reutilitzar l'aigua de les piscines durant 5 o 6 temporades , entre altres mesures.









EL DIA MUNDIAL DE L'AIGUA I L'ESPERIT DE L'AGENDA 2030





Nacions Unides ha posat el focus del Dia Mundial de l'Aigua en el lema 'Sense deixar ningú enrere', seguint l'esperit de l'Agenda 2030 que conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).





L'objectiu número 6, centrat en l'accés universal a l'aigua i sanejament, requereix d'una resposta cohesionada entre tots, més dialogant i propera per construir i compartir solucions. El compromís és seguir creant vies per protegir el recurs hídric i que ningú es quedi enrere.





En el Dia Mundial de l'Aigua és necessari posar especial focus en l'objectiu número 6, relacionat amb l'accés universal a l'aigua i al sanejament. Cap altre objectiu es pot exercir amb plenitud si no hi ha la garantia prèvia de el dret a l'aigua. No parlem només d'accés físic i de qualitat, sinó també en termes d'accessibilitat. Hem estat pioners al garantir l'accés a l'aigua a les famílies en risc d'exclusió social.