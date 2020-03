Joan Gaspart plora la mort de Lorenzo Sanz per coronavirus

També es va voler sumar a la tristesa per la pèrdua de Lorenzo Sánz l'expresident del FC Barcelona Joan Gaspart. En declaracions a el programa 'El Transistor', d'Onda Cero, Gaspart ha assegurat que "Parlava amb Lorenzo Sanz com amb un amic. Un barcelonista com jo plora per ell ", i ha lamentat que" Estem molt tristos per la mort d'un bon amic ... aquest cabronàs de virus s'està portant a molta gent ".

















Gaspart va coincidir com a vicepresident de l'FC Barcelona amb el mandat de Lorenzo Sanz al Reial Madrid pel que tots dos van protagonitzar una infinitat de trobades i xerrades per diferents motius. Menjars de directives prèvies als Clàssics, reunions federatives, i altres trobades professionals van llaurar una bona relació d'amistat al marge dels colors.





Joan Gaspart ha afirmat: "Sempre recordaré a Lorenzo Sanz molt aficionat, com jo. Vam veure molts partits asseguts un a costat de l'altre. La veritat que se'l veia nerviós, com jo amb el meu Barça. S'ha de recordar com un gran madridista, un gran home, aquesta és la meva opinió sincera. I cenyint-nos a el futbol va aconseguir grans èxits i va portar la Copa d'Europa a Madrid".