Espanya registra 22.523 contagiats per coronavirus i 1.385 persones mortes

La ràpida propagació de casos al març de coronavirus ha portat a el Govern a declarar l'estat d'alarma per segona vegada en democràcia.









La Comunitat Valenciana, que va confirmar el 3 de març la primera mort pel virus a Espanya, ha registrat fins al moment de 50 decessos. Des de llavors, s'han comptabilitzat 804 a Madrid, 122 a Catalunya, 112 a Castella-la Manxa, 71 al País Basc, 74 a Castella i Lleó, 40 a Andalusia, 22 a Aragó, 12 a Extremadura, 15 a La Rioja, 10 a Navarra, nou a Galícia, nou a Canàries, vuit a Astúries, vuit a Balears, quatre a Cantàbria i una a Múrcia.





La Comunitat de Madrid acumula el major nombre de casos confirmats amb 9702. La segueixen Catalunya (4.704), País Basc (2.097), Andalusia (1.725), el País Valencià (1.604) i Castella-la Manxa (1.819). S'han identificat 1.744 casos a Castella i Lleó, 915 a Galícia, 794 a Navarra, 564 a La Rioja, 545 a Astúries, 532 casos a Aragó, 414 casos a les Illes Canàries, 384 a Extremadura, 296 a Múrcia -un d'ells un nadó de cinc mesos-, 331 a Balears, 282 a Cantàbria i 25 a Melilla. Ceuta va confirmar el seu primer cas el diumenge 15 de març i acumula cinc positius.





El coronavirus té actualment una incidència en la població d'Espanya de 52,18 casos per cada 100.000 habitants i la xifra de curats representa un 8,3% de l'total de casos. A el menys 1.612 persones estan ingressades a la UCI, gairebé el 50% a la Comunitat de Madrid (767), i tots els contagiats es troben aïllats. Sanitat destaca hi ha un compromís per incorporar quatre robots, que podrien realitzar fins a 80.000 proves diàries a Espanya.





Mentre a la Xina remeten les morts i els contagis, l'expansió de virus per la resta de l'planeta ja supera els 305.000 contagiats en 176 països. A Europa, que ha decretat el tancament de les seves fronteres durant 30 dies per contenir el virus, Itàlia és el primer país amb major nombre de casos i el segon del món, seguit d'Espanya, segon a nivell europeu i tercer a escala global.





Comunitat de Madrid: La Comunitat de Madrid acumula 8.921 casos positius i 804 morts. Les edats de les persones mortes que han estat comunicades, oscil·len entre els 73 i els 99 anys. Mentrestant, la xifra de recuperats supera les 1.500, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. La capital també registra el contagi de menors: a el menys una nena de quatre anys i un cas diagnosticat en el col·legi privat on estudien la princesa Elionor i la infanta Sofia. Un dels focus de contagi es troba a Torrejón de Ardoz. Diversos polítics han donat positiu: Isabel Díaz Ayuso, l'expresidenta Esperanza Aguirre, o els dirigents de Vox Santiago Abascal, que assegura haver-lo superat en una setmana, i Javier Ortega Smith.





País Basc: Hi ha 1.725 casos en les tres províncies i, fins al moment, el Departament de Salut de l'País Basc ha confirmat 71 morts.





Catalunya: És una de les comunitats amb major nombre de contagis confirmats: 4.203 persones. S'han registrat 122 morts, al menys 24 d'elles en el municipi d'Igualada (Barcelona), un dels principals focus de la regió amb 209 casos positius, entre ells 91 sanitaris. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat positiu.





La Rioja: la Rioja acumula 564 positius i quinze morts. El 95% dels casos detectats es troba en aïllament domiciliari, la gran majoria a Haro. La primera mort amb coronavirus en aquesta comunitat es va produir el 10 de març: una dona d'edat avançada amb pluripatologia prèvia. També hi ha una persona a la qual se li ha donat l'alta.





Comunitat Valenciana: A la Comunitat Valenciana s'han diagnosticat 1.365 casos positius en les tres províncies. A València es va produir la primera mort d'un home el 13 de febrer i en les setmanes posteriors s'han confirmat un total de 50 morts. El primer cas en la comunitat es va detectar a Castelló, un jove de Borriana que havia estat a Milà i va ser donat d'alta el 6 de març.





Andalusia: Ha detectat 1.515 casos de Covid-19 en totes les províncies de la regió i 40 morts, inclòs un jove de 21 anys amb leucèmia. Entre els aïllats hi ha una infermera d'Arjonilla (Jaén) que va atendre a un dels pacients a Torrejón de Ardoz (Madrid). Per la seva banda, Gibraltar (Regne Unit) confirmava el 5 de març el contagi d'una persona que havia tornat del nord d'Itàlia a través de l'aeroport de Màlaga.

Castella i Lleó: Ha detectat 1.466 contagis i 74 morts. El primer decés es va conèixer a Salamanca el 12 de març, un home de 81 anys, amb patologies prèvies.





Castella - la Manxa: suma 1.817 casos confirmats en totes les seves províncies. Entre ells hi ha tres nens d'entre quatre i 11 anys. A més, hi ha 112 persones mortes, entre les quals hi ha una dona de 82 anys va morir amb coronavirus a Albacete. Almenys quinze persones han estat donades d'alta.





Aragó: Hi ha 424 casos positius en les tres províncies i 22 morts. La primera, la d'un home de 87 anys que estava ingressat en estat greu a l'Hospital Nostra Senyora de Gràcia de Saragossa.





Illes Canàries: La Gomera va ser el primer territori espanyol en detectar el nou coronavirus al febrer. En total, s'han diagnosticat 414 casos a el menys a Tenerife, Gran Canària, La Gomera, Fuerteventura, La Palma i Lanzarote. En total hi ha hagut nou morts a les illes. El 13 de març es va conèixer la primera mort a Canàries: una dona de més de 80 anys a Gran Canària amb patologies prèvies.





Cantàbria: acumula 215 casos confirmats, dels quals onze han estat donats d'alta. Destaca el cas d'una dona que es va contagiar al País Basc, que roman aïllada en el seu domicili i pertany a una agrupació de casos associats a un de sol, l'anomenat 'clúster'. A més, s'han informat de quatre morts a la regió. La primera va ser el 17 de març: un home de 88 anys amb patologia prèvia i amb una pneumònia bilateral en Valdecilla.





Illes Balears: A Balears hi ha 246 casos entre Mallorca, Menorca i Eivissa. L'arxipèlag va confirmar la primera mort amb coronavirus en aquesta regió el 12 de març i la xifra total s'eleva a vuit morts des de llavors. Onze persones han estat donades d'alta, la primera a mitjans de febrer.





Astúries: té 486 casos d'coronavirus. També s'han registrat vuit morts en aquesta regió: un home de 68, cap d'estudis d'un dels centres educatius que han suspès l'activitat pel brot; una dona de 95 anys; un home de 85 anys, un altre de 88 anys; una dona de 81 anys i un home de 66 també amb patologies prèvies. Tres persones han estat donades d'alta, entre elles un home de 30 anys que havia viatjat al nord d'Itàlia.





Extremadura T é 354 casos positius i dotze morts. Quatre dels pacients havien viatjat prèviament a Itàlia i alguns formen part de el personal sanitari de diferents centres. La comunitat autònoma va informar de la primera mort amb coronavirus l'11 de març. Un altre focus important a Extremadura s'ha localitzat a Arroyo de la Llum (Càceres), localitat que va ser aïllada abans de la declaració de l'estat d'alarma i on es comptabilitzen 71 contagis-quatre morts del total.





Galícia: acumula 739 casos a Pontevedra, la Corunya, Orense i Lugo. El primer va ser detectat el 4 de març: un home de 49 anys de La Corunya que havia viatjat a Madrid. Fins ara s'ha informat de nou morts i s'han recuperat a sis persones.





Navarra: han confirmat 664 casos i deu decessos, el primer el d'una dona de 87 anys que estava ingressada des del 12 de març.





Múrcia: Hi ha 296 casos. El primer va ser el d'una dona de 27 anys que va viatjar a Madrid, mentre que el segon cas és un nadó de cinc mesos amb símptomes lleus la mare també ha donat positiu. La primera mort es va registrar el 20 de març: un home de 70 anys amb patologies prèvies.





Melilla: A la Ciutat Autònoma de Melilla s'han registrat 25 casos. Tots ells, amb simptomatologies lleus, han estat aïllats a l'Hospital Comarcal, d'acord amb els protocols establerts pel Ministeri de Sanitat.





Ceuta: La Ciutat Autònoma de Ceuta ha estat l'última a confirmar el primer cas a la ciutat, tractant-se d'un estudiant que va arribar des de Madrid. Des de llavors, es comptabilitzen cinc casos en total.