El Govern central transfereix a les CCAA 1.400 milions de lliuraments a compte

El Govern central transferirà aquest dilluns a les comunitats autònomes 1.400 milions d'euros per a la gestió de la crisi del coronavirus, de l'avançament dels 2.867 milions d'euros acordats el passat dia 12 en Consell de Ministres, corresponents a l'actualització dels lliuraments a compte. Es preveu que l'altra meitat es pagarà el 17 d'abril.









Així es desprèn de la reunió que ha mantingut aquest diumenge el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, amb els presidents de comunitats i ciutats autònomes per videoconferència. A més, les comunitats autònomes poden sol·licitar de forma anticipada part de la liquidació (el 50%) corresponent a 2018, que s'eleva a gairebé 10.000 milions d'euros.





Com també es va acordar en el Consell de Ministres del passat dia 12, s'han destinat 1.000 milions d'el Fons de Contingència per al Ministeri de Sanitat per despeses sanitàries extraordinaris. D'aquest import, el departament que dirigeix Salvador Illa transferirà "en breu" altres 210 milions d'euros a les comunitats autònomes per atendre les necessitats més urgents.





Igualment, s'han aprovat les quanties de la II Trimestre del Fons de Finançament a de les comunitats autònomes en la Comissió Delegada del Govern central per a Assumptes Econòmics, pel qual se'ls injecten 3.134,78 milions d'euros.





A més, en aquestes setmanes s'han autoritzat més de 19 milions per a la compra de material de protecció, de proves diagnòstiques, i la realització de campanyes de difusió; gairebé 315 milions per a l'adequació de les condicions retributives dels funcionaris sanitaris i la contractació d'interins i 30 milions per a la investigació sanitària per ajudar a trobar com més aviat un remei a aquesta malaltia.