Els herois del coronavirus

Pendents de la confirmació de Congrés dels diputats, el Govern espanyol ha prorrogat 15 dies més l'estat d'alarma. Fins al 11 d'abril, de moment, es mantindrà aquesta situació de confinament.









Segons el president Sánchez, el pitjor està encara per arribar. S'espera que aquesta setmana pugi el nombre d'afectats. Una situació realment preocupant, si tenim en compte que cada dia puja el nombre de malalts i de morts. Cal material sanitari i professionals, davant l'allau que ja està sobre d'Espanya. No lliura cap zona, encara que unes zones pateixin més els efectes de la pandèmia.





En les situacions dolentes, sempre hi ha persones que, amb la seva valentia, decisió sacrifici i entrega fan possible remuntar aquests mals moments. Els sanitaris espanyols estan sent els herois d'aquesta pandèmia del coronavirus, sense importar-los les conseqüències que per a ells té estar a primera fila per salvar les vides de milers i milers de persones. Alguns han sucumbit en el seu intent. Són persones, no robots. Malgrat això, segueixen lluitant cada dia per vèncer el "bitxo", com alguns l'anomenen.





La manca de mitjans que té la sanitat fa més complicat que els professionals puguin exercir el seu treball en les millors condicions. És hora que el govern destini més recursos a aquesta pandèmia que s'està encebant i de quina manera, amb les persones. Tota ajuda és poca: mascaretes, guants, bates, respiradors i més personal, són els cinc elements -hi ha més- imprescindibles en aquests moments perquè els professionals sanitaris puguin realitzar bé la seva feina i repercuteixin en la salut de la ciutadania.





Una preocupació dels ciutadans/as és que quan es diu al telèfon corresponent per a explicar alguns dels símptomes els responen que els cridaran. Quan han passat unes hores i tornen a repetir la crida, la resposta és que “tenim 30.000 crides diàries i si avui no li cridem, ho farem demà”. No és un bon mètode, perquè igual el virus va a més i després ja no té solució. Que millorin l'atenció a la ciutadania és important per a tranquil·litzar-la, que ja bastant obedient és quedant-se a casa.





Altres col·lectius que s'estan jugant les seves vides són els policies autonòmics, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la policia local, els conductors, els taxistes, els empleats dels comerços d'alimentació, les treballadores de la neteja, els carters, i molts més. Ells són aquí per a fer aquests treballs imprescindibles, amb preocupació, però sense defallir. Són tots ells uns herois.





Alguns polítics de ment estreta (i bastants ciutadans) sempre han estat crítics amb l'Exèrcit. No s'han adonat de la transformació que al llarg d'aquests anys han experimentat les Forces Armades. Sempre ha estat aquí, fent treballs en benefici de la ciutadania. Ho han fet amb discreció i complint amb el seu deure. Com en qualsevol col·lectiu hi ha de tot, és normal, però la immensa majoria dels seus membres saben el que són les seves obligacions, l'estan demostrant aquests dies de treball intens: desinfecció de carrers, residències d'ancians, ports, aeroports, trasllats de personal malalt, i moltes més coses. Els treballs ho realitzen amb la major discreció, possible. Per a què serveix l'exèrcit? Es pregunten alguns. Aquí tenim la resposta, no fa falta més comentaris.





Els herois d'aquesta pandèmia, col·lectius que treballen per a la resta de la ciutadania, són un exemple per a tots.