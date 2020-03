L'Ajuntament de Madrid assegura que "a la funerària la situació és crítica"

La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, ha tornat a demanar a Govern central l'enviament de material de protecció, com màscares, a Madrid, ja que "no arriben" i es necessita "urgentment" ja que, per exemple, "a la funerària municipal la situació és crítica".





"Per a nosaltres el principal problema és que arribin. Quan ens vam reunir amb Delegació de Govern són tot bones paraules però ni un sol fet. Hi ha un problema amb treballadors a domicili que assisteixen a la gent gran. Aquests treballadors no tenen equip de protecció individual ( EPI) ni mascaretes", ha manifestat en una entrevista amb EsRadio.









Villacís ha lloat la creació d'un hospital a Ifema en un període de 18 hores "treballant sense descans amb els seus propis mitjans i les empreses que ho assisteixen". "Aquests noms anònims són els que l'han materialitzat", han apuntat a continuació.





A més, ha posat en valor que el Govern d'Espanya i altres van seguir "l'estela" que va adoptar Madrid envers el coronavirus. "Podíem haver optat per no generar alarma, però crec que el temps ens dóna la raó i vam fer bé a tancar quan ningú ho estava fent", ha precisat, ja que calia aconseguir que "la gent estigués a casa seva".





"Això no va ser fàcil d'entendre però crec que vam fer bé i s'està notant, perquè a la fi tots els governs, el d'Espanya, han seguit l'estela de Madrid", ha postil·lat.





I és que, segons ha assenyalat la vicealcaldessa, van optar per parlar als ciutadans "com a persones majors d'edat" i es van avançar "6 dies" a Itàlia en la presa de decisions. "Quan vam prendre la decisió, s'estimava que cada contagiat contagiava a entre 9 i 12 persones", ha expressat.





Sobre el compliment de l'estat d'alarma a la capital, Villacís ha indicat que "en línies generals, està sent altíssim".