Mor Carmen de Mairena als 86 anys

La vedette transsexual Carmen de Mairena ha mort per causes naturals aquest diumenge a Barcelona als 86 anys d'edat, segons han informat fonts pròximes. "Carmen s'ha anat plena d'amor, mimada i cuidada per nosaltres els seus éssers estimats més propers", han escrit en una publicació aquest diumenge.









Carmen va néixer a Barcelona el 1933 (de nom original Miguel Brau) i no va ser fins als anys 70 en què va començar a practicar el transformisme i actuar en diferents sales de la Ciutat Comtal. Molts anys més tard, en la dècada dels 90, Mairena va començar a aparèixer en programes de televisió com 'Força Barça', 'Al Ataque' o 'Crónicas Marcianas'.





El 2010 es va presentar com a candidata de la Coordinadora Reusenca Independent (CORI) a les eleccions a Parlament de Catalunya prometent "Mossos amb barretina, follòdroms i aeroports per OVNIS".