UGT Presons demana que el personal penitenciari tingui prioritat en les proves

UGT Presons ha enviat una carta al secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, en què demana que el personal penitenciari tingui prioritat per a les proves del Covid-19, "com a col·lectiu essencial i davant el augment de les baixes i la lentitud del servei de salut".





La carta del responsable d'UGT Presons, Xavier Martínez, també reclama una dotació suficient de màscares i guants, i una ràtio màxima del servei, ja que considera que la situació obliga a la població a minimitzar desplaçaments: "Les ràtios mínimes del 70% i del 5% del personal d'interior i de rehabilitació, respectivament, no tenen cap sentit".









Defensa que es donin directrius als centres perquè el nombre de funcionaris sigui el "mínim indispensable" per cobrir els serveis de forma suficient, independentment de les ràtios.





També demana una modificació d'horari per no fer augmentar el personal que coincideix a les nits, habilitar espais perquè els funcionaris que tenen casa lluny puguin dormir, incorporar tot el personal de la borsa de treball disponible, disposar d'equips d'intervenció immediata i una dotació d'aerosols necessària per "facilitar la reconducció" de situacions.





En l'àmbit dels interns, el sindicat reclama el confinament dels presos en cel·les en "grups raonables" per evitar aglomeracions i contagis en activitats com el menjador o trucades telefòniques, i també el confinament de mòduls.





Ha demanat l'ús de càmeres de vigilància per evitar la "exposició innecessària", el tancament de tallers, la neteja i desinfecció de tots els centres de treball cada nit i reduir les activitats i mantenir únicament les sortides al pati i l'atenció individualitzada.