El president de Múrcia afirma que el Govern s'està quedant a mitges

El president de l'Executiu murcià, Fernando López Miras, ha considerat que el Govern d'Espanya s'està quedant a mitges i podria adoptar mesures més "restrictives" davant de la pandèmia del coronavirus i procedir al tancament de més sectors laborals, com el de la construcció .





En una entrevista a La 1 de TVE, López Miras ha recordat que va transmetre aquest diumenge a Pedro Sánchez, durant la videoconferència amb els presidents autonòmics, el "suport" i la "col·laboració" del Govern de la Regió en el desenvolupament de totes les mesures que fossin necessàries en l'estat d'alarma.

De fet, va demanar a Sánchez que donés "un pas més" i fora "més restrictiu" perquè el departament de Salut Pública de la Regió i els informes del servei d'epidemiologia diuen que l'única manera d'evitar la propagació de la pandèmia és "sent més restrictius en les mesures de confinament i tancar tota activitat no essencial".









Ha reconegut que, en virtut del decret de l'estat d'alarma, aquesta decisió només la pot aprovar l'autoritat competent, que és el Ministeri de Sanitat, però l'article 4.3 del propi decret estableix que aquesta decisió "la pot adoptar a proposta d'una comunitat autònoma sempre que estigui justificat i motivat, encaminat a protegir la salut de les persones".





"En aquest cas, està justificat i motivat en els informes de salut pública i epidemiologia, que és el que ens està guiant a la Regió a l'hora de prendre qualsevol decisió", segons López Miras, que destaca que la Conselleria de Salut va redactar una ordre que estableix quins serveis o activitats no essencials han de tancar.





"Sent conscients que la competència és del Ministeri de Sanitat i no podem fer-ho, s'elabora aquesta ordre, la signa el conseller de Salut i s'envia al Ministeri de Sanitat instant-lo a que l'executin en virtut de l'article 4.3", ha subratllat.





Ha afirmat que Sanitat no ha contestat encara a aquesta petició, i només s'ha expressat a través d'"un titular en un mitjà de comunicació". Tot i això, ha insistit que és conscient que la competència és del Ministeri. "Per això no hem decretat aquest tancament, sinó que l'hem enviat perquè ho facin ells", ha precisat.





Segons la seva opinió, el Govern central s'està quedant a mig en les mesures adoptades i ha posat com a exemple el cas del sector de la construcció. "No trobo cap sentit quan veiem en els municipis de la Regió obres de construcció i edificació a les que han de desplaçar treballadors i, per les pròpies circumstàncies, han de tocar material i passar-s'ho, posant-se en risc ells i la vida de moltes persones", ha subratllat.





Ha advertit que pot posar "molts més exemples" d'activitats que poden aturar 15 dies o un mes per "intentar aturar aquesta pandèmia com més aviat millor".





En ser preguntat pels equips de protecció per al personal sanitari, ha reconegut que a la Regió va "malament" de material. Ha considerat que "no és una qüestió de política", i s'ha mostrat convençut que "no és ni per manca de capacitat de Govern i voluntat del ministre de Sanitat".





"Però és cert que alguna cosa no funciona", ha advertit López Miras, que ha recordat que el decret de l'estat d'alarma va establir que el comandament únic és que el subministraria de material de protecció sanitària i "la realitat és que la setmana passada a la regió necessitàvem 110.000 i vam rebre 5.000, i encara no hem rebut cap kit per realitzar test ràpid" per detectar la malaltia.





Segons la seva opinió, "alguna cosa cal millorar" i, tot i que ha reconegut que "no és el moment d'entrar en confrontació", creu que "cal plantejar-des de la lleialtat i la cooperació, perquè anem molt malament de recursos, i sense el material suficient no guanyarem aquesta batalla".





En ser preguntat per si veuria bé el trasllat de pacients d'una comunitat a una altra, ha considerat que "hem de veure com evoluciona aquesta pandèmia i quines decisions pren el Ministeri, i com van assumint els afectats els propis hospitals de la Regió. Seria aventurat donar una resposta al voltant d'això", ha conclòs.