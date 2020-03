Un madrileny de 77 anys, multat per "caçar Pokémon" en ple estat d'alarma

La Policia Municipal de Madrid ha interposat des del començament de l'estat d'alarma el 15 de març fins ahir diumenge inclòs un total de 4.580 denúncies a ciutadans que no compleixen les restriccions decretades per l'alerta sanitària davant el coronavirus, amb 30 detinguts en total.





Segons han informat fonts municipals, el dia 22 es van registrar 664 propostes de sanció, sent Pont de Vallecas el districte on més propostes ha hagut, seguit de Centre i Tetuan que estan a l'una. A més, van detenir una persona a Moncloa per resistir-se a les indicacions policials i van interceptar a cinc vehicles.









Entre les anècdotes més curioses, la multa interposada a un home de 77 anys en un carrer de districte de Llatina ahir a les 13.30 hores. Segons el comunicat que s'ha publicat en xarxes socials i que ha confirmat una portaveu de la Policia Municipal, l'home va manifestar als agents que romania al carrer perquè "estava caçant pokemons", un conegut joc virtual.





QUANTIA DE LES MULTES





Per sancionar aquests comportaments, els policies poden recórrer a l'article 36.6 de la Llei de Seguretat Ciutadana, que regula les infraccions greus, amb multes d'entre 601 i 30.000 euros, i en el seu punt sisè contempla sancions per: "La desobediència o la resistència a l'autoritat o als seus agents en l'exercici de les seves funcions, quan no siguin constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents o l'al·legació de dades falses o inexactes en els processos d'identificació".





El Codi Penal també fixa en el seu article 556 penes de presó de tres mesos a un any o de sis a 18 mesos de multa als quals "es resisteixen o desobeeixin greument a l'autoritat o els seus agents en l'exercici de les seves funcions, o al personal de seguretat privada, degudament identificat, que desenvolupi activitats de seguretat privada en cooperació i sota el comandament de les Forces i Cossos de seguretat".





El citat article del Codi Penal remet igualment a l'article 550, que regula el delicte d'atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i desobediència.