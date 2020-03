Espanya supera els 33.000 contagiats i registra 2.182 víctimes mortals per coronavirus

Els casos de coronavirus a Espanya han ascendit aquest dilluns a 33.089 pacients (4.517 més que el diumenge), 2.182 morts (462 més) i 3.355 curats (780 més que el diumenge), segons les noves xifres publicades pel Ministeri de Sanitat, en la qual es destaca també que actualment hi ha 2.355 persones amb Covid-19 ateses en unitats de cures intensives (UCIs).









A la Comunitat de Madrid hi ha actualment 10.575 pacients, han mort 1.263 persones, s'han curat 2.063 i 942 estan a l'UCI. Així mateix, Andalusia compta amb 1.961 persones, Aragó 638, Astúries 594, Balears 400, Canàries 481, Cantàbria 347, Castella-la Manxa 2.078, Castella i Lleó 2.055, Catalunya, 5.925, Ceuta 6, Comunitat Valenciana 1.901, Extremadura 493, Galícia 1.208 , Melilla 28, Múrcia 345, Navarra 886, el País Basc 2.421 i la Rioja 747.





Ara bé, Simón ha assegurat que aquestes dades semblen mantenir, "sense poder llançar les campanes al vol", una tendència estable, si bé ha reconegut que aquestes tendències poden ser "volubles". Respecte al nombre de pacients que estan en una UCI, Simón ha explicat que la xifra s'està "reduint progressivament" respecte al total de pacients hospitalitzats, els quals s'han anat reduint passant d'un 15 per cent del total d'afectats a un 13 per cent en les últimes dates. "Són petites reduccions però donen esperança que el problema es va contenint", ha postillat.





MÉS DE 540 MORTES TENIEN MÉS DE 80 ANYS





Així mateix, i amb l'anàlisi de 18.959 casos notificats, Simón ha explicat que un elevat per cent dels casos més greus de coronavirus són pacients majors i aquells que pertanyen als grups de risc com, per exemple, diabètics, malalts amb afeccions respiratòries cròniques o hipertensió, entre altres. Ara bé, la mortalitat en aquesta població és "equiparable" al que s'esperaria en un escenari sense coronavirus.





Concretament, de les persones que han mort a Espanya per coronavirus, 541 tenien més de 80 anys (67,2%), 164 entre 70 i 79 anys (20,37%), 63 entre 60 i 69 anys (7,83%), 20 entre 50 i 59 anys (2,48%), 9 entre 40 i 49 anys (1,12%), tres entre 30 i 39 anys (0,37%), quatre entre 20 i 29 anys (0,5%), una persona que tenia entre 10 i 19 anys i no s'ha registrat cap mort en menors de 9 anys.





Abans de res això, Simón ha recordat que les mesures de distanciament i aïllament aprovades en el reial decret de l'estat d'alarma tenen com a objectiu, entre molts altres, reduir el risc de contagi a menys d'una persona. "Si això s'aconsegueix començarem a descendir automàticament la transmissió de la malaltia i hi haurà un període en el qual podrem arribar a la transmissió zero", ha emfatitzat.





En aquest sentit, el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries ha explicat que des que apareixen els símptomes fins que es notifica un cas es triguen entre 7 i 10 dies, període que se situa entre els 3 i 5 dies quan la persona va al metge i es notifica el cas.





Per això, prossegueix, les dades actuals reflecteixen una situació que "va succeir fa uns dies", des del punt de vista de la transmissió del virus, per la qual cosa no es pot conèixer ara com ara l'evolució "real" del nou coronavirus a Espanya.





"La nostra millor mesura nova per a doblegar la corba no és afegir una nova, sinó garantir que les que hi ha s'estan implementant bé i sabem que s'estan implementant d'una forma molt eficaç", ha asseverat, per a avisar que Espanya "no és la Xina", on només es va aïllar a una regió, i que no es pot aïllar a tot un país de la resta del món, ja que s'ha de continuar mantenint la capacitat econòmica.