Fisioterapeutes, podòlegs, òptics i logopedes demanen el tancament dels seus centres pel coronavirus

Els consells generals de fisioterapeutes, podòlegs, òptics-optometristes, logopedes, terapeutes ocupacionals i dietistes-nutricionistes han demanat de manera conjunta el tancament de les seves clíniques davant la crisi sanitària originada pel coronavirus, restringint l'activitat a les urgències imprescindibles.





"Ens trobem davant d'una crisi sanitària sense precedents, tant pel nombre de ciutadans afectats com per l'extraordinària exigència que suposa per als professionals sanitaris, els tractaments dels quals han de dispensar-se amb plenes garanties de seguretat i atenent a la necessitat primària de revertir la corba de contagi. No podem garantir evitar contribuir al contagi dels nostres pacients", assenyalen en un comunicat.









Així, exposen que les seves intervencions terapèutiques impliquen un contacte directe amb el pacient, molt proper i sostingut en el temps, de tal manera que augmenta significativament el risc de contagi entre el professional i el pacient.





Igualment, argumenten que la gran majoria dels procediments terapèutics es realitzen per processos patològics que poden ser ajornats pel seu caràcter no urgent, per evitar així contribuir a la propagació de virus entre la ciutadania que acudeix als seus centres, en tant que el risc que suposa el desplaçament i el contacte mantingut per realitzar el tractament és més gran que el benefici que produirien els seus procediments terapèutics.





De la mateixa manera, denuncien que no tenen el material de seguretat necessari ni per als pacients ni per als professionals. Per tot això, demanen mantenir la seva activitat exclusivament en aquelles situacions en les quals l'actuació urgent del professional siguin fonamentals per a l'evolució del pacient. Finalment, posen a disposició el Ministeri de Sanitat tots els seus professionals i instal·lacions per ajudar en tot el que considerin necessari per fer front a aquesta situació d'emergència.