El metge Antoni Trilla rebutja la petició del Govern per confinar Catalunya

El cap de servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha defensat aquest dilluns que les restriccions que s'han fet a Espanya davant de la pandèmia de coronavirus són suficients, tot i que ha reconegut que "sempre són millorables".





En declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Trilla ha avisat que "les pròximes tres setmanes van a ser dolentes", pel que ha instat a la gent a quedar-se a casa per evitar un col·lapse del sistema sanitari.









Trilla ha coincidit amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha defensat aquest dilluns que el Govern ha adoptat les mesures necessàries i les que exigeix la situació actual per frenar el coronavirus: "Gairebé estem en un confinament total".





Així, Trilla discrepa amb l'investigador de l'institut de recerca Germans Trias i Pujol, Oriol Mitjà, que en la línia del que defensat pel president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest mateix dilluns que "el confinament parcial està funcionant, però no és suficient per evitar el col·lapse sanitari" provocat per la pandèmia del nou coronavirus.





Tirlla ha destacat que la "epidèmia evoluciona a velocitats diferents en diferents llocs d'Espanya", i ha assegurat que la pressió i el risc de col·lapse del sistema serà més gran en les zones on la incidència de casos és més alta.