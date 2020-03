Olesa exigeix a la Generalitat que garanteixi "urgentment" l'assistència a la residència Santa Oliva

La situació en aquesta residència d'Olesa és crítica pel nombre de contagis i la manca de personal. La demanda de solucions a la Generalitat ha estat constant al llarg de tota la setmana i especialment durant aquest diumenge.









L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat reclama a la Generalitat una actuació urgent per poder contenir el brot de coronavirus a la residència Santa Oliva del municipi, així com per garantir l'atenció dels residents que no s'han contagiat. La situació a la residència és crítica especialment per la manca de personal, ja que gran part de la plantilla està de baixa.





Precisament, i preveient que la situació es puga complicar, al llarg de tota la setmana passada l'Ajuntament d'Olesa ja va reclamar solucions a la Generalitat, que és l'administració responsable de centre, i les peticions es van intensificar aquest diumenge.





