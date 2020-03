Mor Lucía Bosé als 89 anys d'edat

L'actriu Lucía Bosé ha mort als 89 anys d'edat, tal com ha confirmat a través de les xarxes socials el seu fill, el cantant Miguel Bosé.





Lucía Bosé va estar molt lligada a Espanya tant en l'aspecte laboral com el sentimental, ja que l'any 1955 va contreure matrimoni amb el torero Luis Miguel Dominguín. Precisament, d'aquest mateix any és també un dels seus treballs més importants, la pel·lícula 'Mort d'un ciclista', rodada a les ordres de Juan Antonio Bardem.









En la seva filmografia s'inclouen obres amb directors com Antonioni - 'Crònica d'un amor' o 'La senyora sense camèlies' -, Fellini - 'Satiricó' -, Jean Cocteau - 'El testament d'Orfeu' - o Luis Buñuel - 'Així és l'aurora' -.





Tot i estar una important quantitat d'anys alejadada del cel·luloide, Bosé va recuperar la seva tasca com a actriu a la fi dels anys 60, on va participar en pel·lícules de cineastes com Antonio Mercero o Josefina Molina. Després seves participacions van ser més esporàdiques, fins arribar a l'any 2013, quan va rodar la seva última pel·lícula 'Alfonsina i el mar', de David Sordella.