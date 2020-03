Marea Blanca i Fòrum d'Atenció Primària reivindiquen els ambulatoris durant la pandèmia

Diverses entitats de defensa de l'Atenció Primària com Marea Blanca Catalunya o el Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP) han reivindicat el paper dels Centres d'Atenció Primària (CAP) en plena pandèmia del coronavirus.









Es queixen que la resposta a la crisi sanitària s'ha centrat en els serveis hospitalaris d'urgències i en l'atenció telefònica i ha menyspreat als CAP, segons ells, desordenant "el normal funcionament d'un sistema sanitari dissenyat amb l'Atenció Primària de salut com a porta d'entrada per garantir el seu bon funcionament".





Reivindiquen el treball presencial i telemàtic que estan fent els professionals de la primària, el seu seguiment als pacients crònics, el seu acompanyament als ciutadans angoixats, les visites domiciliàries que estan realitzant i l'atenció als casos de Covid-19 i altres malalties que estan tractant.





"Els sanitaris de l'Atenció Primària de la sanitat pública, no estan sent prou valorats, ni la seva funció recolzada, en el primer paper resposta sanitària a virus", diuen des del col·lectiu de Marea Blanca Catalunya, que exigeixen que s'incrementin les plantilles de els centres i que es doti els CAP de recursos materials per afrontar la pandèmia.





Les entitats estan convençudes que "ara mateix, el paper de l'atenció primària és crucial per a la detecció dels símptomes i la malaltia a fi d'evitar l'expansió de la pandèmia", i s'oposen a la possibilitat que els CAP es tanquin, centralitzant de la sanitat als hospitals i centrant l'atenció mèdica al Covid-19.