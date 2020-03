Espanya podria perdre entre 2,7 i 6 milions de turistes pel coronavirus

La crisi del coronavirus podria provocar pèrdues d'entre 2,7 i 6 milions de turistes internacionals si la malaltia no es talla abans de Setmana Santa o l'estiu, respectivament, el que es traduiria en la desaparició de "desenes de milers de milions d'euros", segons afirma el professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Pablo Díaz.





A més, ressalta que "una de les principals conseqüències és que desapareixeran milers de llocs de treball" derivats dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que s'estan donant en el sector.





Díaz destaca, però, que si el virus "desapareix aviat" la recuperació "podria donar-se en un període no necessàriament perjudicial", i afegeix que "després campanyes d'imatge de mercat absolutament net de virus, parlem d'una recuperació en la temporada que , passat l'estiu".









En el context d'una possible recuperació, els turistes més "cautelosos" seran els de països on el virus no ha afectat en una mesura tan elevada i que percebran el perill de visitar Espanya com a alt, a diferència dels que provinguin de països que es han vist també afectats per la pandèmia. Pel que fa al turisme nacional, la previsió dels analistes és que es recuperarà bastant abans que el que ve d'altres països.





No obstant això, "fins i tot en el millor dels escenaris", la situació serà complicada per a les pimes dedicades al turisme, "més encara si els terminis s'allarguen". Per això, "caldrà pensar en ajudes generals per al rellançament de l'activitat quan passi tot", afirma Díaz.





A més, l'expert destaca que el final d'aquesta situació d'emergència podria ser "una oportunitat per repensar models de negoci insostenibles que causaven turismofòbia i turistificació".