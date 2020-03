Creix l'interès per comprar hotels i locals a Barcelona

L'interès per comprar hotels i locals comercials en àrees principals de Barcelona està creixent malgrat l'estat d'alarma decretat per la crisi del coronavirus, segons la consultora immobiliària Laborde Marcet.









Ho han explicat aquest dilluns en una trobada telemàtica amb periodistes els socis fundadors de Laborde Marcet, Miquel Laborde i Gerard Marcet.





La consultora ha exposat que els inversors estan buscant oportunitats d'inversió en àrees de Barcelona com l'Eixample i Ciutat Vella, tot i que l'estat d'alarma ha paralitzat les operacions immobiliàries.





Compten amb pressupostos de a partir d'un milió d'euros per a establiments minoristes i de més de 20 milions d'euros per a edificis en zones principals de la ciutat.





Els socis fundadors han assenyalat que preveuen una disminució dels preus en el sector immobiliari, cap a la seva normalització, però que ha passat poc temps perquè es comenci a notar ja.





Sobre la situació de l'economia davant la crisi del coronavirus, Marcet ha remarcat que es tracta d'una provocada per un factor extern i s'espera que sigui temporal, i ha indicat que creu que a curt i mig termini tot torni a com abans, ja que l'economia anava bé.





En aquest sentit, prenent com a exemple el de la Xina, Marcet ha subratllat que aquesta crisi suposa una aturada d'uns mesos, però que després tot torna a la normalitat.





Laborde ha explicat que ja hi ha inquilins de locals comercials que no estan podent pagar les rendes i que alguns propietaris no els cobren la mensualitat d'aquest mes o l'hi redueixen a la meitat.