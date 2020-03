La Fundació La Caixa mobilitza 230 professionals d'atenció psicosocial pel coronavirus

La Fundació La Caixa ha posat a disposició dels afectats per l'epidèmia del nou coronavirus i els seus familiars als 230 professionals del programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, que s'agrupen en 43 equips d'atenció psicosocial (EAP) repartits per tot l'Estat.









Els equips atendran les persones afectades en coordinació amb 129 hospitals de tot Espanya i 133 unitats de suports domiciliari, on ja estan prestant suport a malalts i familiars a la fi de la vida, ha informat aquest dilluns la fundació en un comunicat.





A Catalunya, nou EAP actuaran a les unitats de 37 hospitals i 43 equips en l'atenció domiciliària, ha ressaltat la Fundació La Caixa.





L'atenció al dol en circumstàncies extremes com la dels familiars de les víctimes de la pandèmia serà també objecte de treball per part dels professionals de el programa, que des de la posada en marxa el 2009 ha atès 182.000 pacients i 248.000 familiars.





El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha destacat que tothom "ha de contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia ia fer més suportables els seus efectes", i que l'atenció psicosocial vol ser una llavor d'esperança.