Repartidors denuncien que Glovo els exposa al risc de coronavirus

El sindicat Free Riders ha denunciat a Glovo davant la Inspecció de Treball de la Generalitat perquè creuen que es veuen exposats "al risc de ser infectats" en haver de treballar sense mesures de protecció durant l'estat d'alarma decretat pel Govern per contenir el contagi de coronavirus.









En la denúncia, el sindicat considera que treballar sense les mesures adequades de seguretat suposa "un greu atemptat contra el dret de la seguretat i la salut dels repartidors de plataformes digitals, que es veuen obligats a treballar aquests dies de confinament".





Els repartidors han demanat a la Inspecció de Treball de la Generalitat, després de fer-ho davant l'estatal, que "obri el pertinent expedient" i imposi les sancions que derivin de les infraccions que consideren que comet Glovo.





L'advocat i portaveu del sindicat, Roberto Castro, ha criticat que plataformes de repartiment com Glovo no els donen elements de protecció, com guants, màscares i gel desinfectant.





Castro ha subratllat que els protocols de seguretat aplicats per l'empresa no els protegeixen, ja que es poden creuar amb moltes persones en els repartiments, com els veïns, tot i que no vegin la persona a qui fan el lliurament.





També ha avisat que els repartidors s'amunteguen moltes vegades en espais petits quan han d'anar als locals a recollir els paquets, el que ha subratllat que l'empresa ha de prevenir i evitar.