Telefónica i Creu Roja llança la iniciativa #SumaFuerzas davant el Covid-19

Fundació Telefónica i Creu Roja han llançat la iniciativa #SUMAFUERZAS dins el pla Creu Roja RESPON enfront del COVID-19.









La iniciativa arrenca amb una donació per part de Fundación Telefónica de 500.000 euros, 250.000 euros per a espais de confinament per a persones sense llar, i altres 250.000 per a béns bàsics per a persones en situació d'especial vulnerabilitat.





Inclou la campanya de donatius #SumaFuerzas entre els empleats de Telefónica que es fa extensible a qualsevol persona que vulgui cooperar econòmicament.





També aportarà les seves plataformes digitals de formació per a l'ocupació, Connecta Ocupació, i les de formació per a docents i escolars, Scolartic i Stembyme.





La iniciativa #SumaFuerzas vol animar altres entitats socials i empresarials a col·laborar en aquesta crisi sanitària i social sense precedents.