Presó per a un home que va tossir i escopir a propòsit sobre persones a Reus

El Jutjat d'Instrucció 2 de Reus (Tarragona), en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un home detingut diumenge passat per presumptament incomplir de forma reiterada el confinament decretat pel Govern per combatre la pandèmia de coronavirus i tossir i escopir sobre persones.









Segons ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va ser arrestat després que entre el dimecres 18 de març i el dia 22 accedís a diversos establiments de la ciutat "sense cap respecte" cap als que estaven dins o esperant.





A més, va incomplir l'ordre de confinament "causant alarma entre la ciutadania", i la causa està oberta per un delicte de desobediència greu, i la Fiscalia ha demanat el seu ingrés a la presó en la vista d'aquest dilluns.





La resolució judicial assenyala que es va saltar el confinament nou vegades entre dimecres, dijous i dissabte, i que s'ha mostrat "agressiu" amb els policies que el van arrestar, als quals els va dir: "El virus aquest no m'afecta, us afectarà a vosaltres, a mi no perquè amb l'alcohol que porto a sobre el mato".





EL VENDRELL





D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge un home de 38 anys al Vendrell (Tarragona) com a presumpte autor d'un delicte de resistència, desobediència i atemptat als agents de l'autoritat, després d'escopir a una patrulla i saltar-se el confinament pel coronavirus.





L'home va ser identificat al migdia després d'haver estat denunciat en cinc ocasions des del divendres per desobediència en no respectar les mesures de l'estat d'alarma.





El detingut, que compta amb set antecedents policials per tràfic de drogues, va intentar autolesionar-se en diverses ocasions i ha passat aquest dilluns a disposició judicial que ha decretat la seva posada en llibertat amb càrrecs.