Boris Johnson canvia d'estratègia i ordena el confinament domiciliari a Regne Unit

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha anunciat aquest dilluns la imposició del confinament domiciliari per combatre el coronavirus i restriccions com el tancament de comerços no essencials i la prohibició de reunions de més de dues persones. Aquestes mesures entraran en vigor immediatament i estaran en vigor "almenys tres setmanes".













"Sé el mal que fa i farà a la vida de la gent, als seus negocis i a les seves ocupacions", ha afirmat en una compareixença televisada. "En aquest moment no tenim opcions fàcils. La manera de seguir endavant és dura, i segueix sent cert que tristament es perdran moltes vides", ha afegit.





A partir d'aquesta mateixa nit de dilluns només es podrà sortir de casa per "motius molt limitats", com comprar per satisfer les necessitats bàsiques, una vegada al dia per fer exercici físic, per necessitats mèdiques i per al desplaçament al lloc de treball quan sigui "absolutament necessari".