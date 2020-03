Educació i les CCAA busquen solucions al calendari de pràctiques de la FP

El Ministeri d'Educació i Formació Professional es reuneix telemàticament aquest dimarts 24 de març amb representants de totes les comunitats autònomes per abordar les incidències que ha provocat la suspensió de l'activitat lectiva presencial en els ensenyaments de Formació Professional (FP).





La reunió de Consell de Formació Professional, que se celebra a les 9.00 hores, estarà presidit per la secretària general de Formació Professional, Clara Sanz, i en ella participaran tots els directors generals de FP de les comunitats autònomes.









El calendari de les pràctiques obligatòries de les titulacions de la FP és un dels assumptes que tractaran els representants autonòmics amb el Ministeri dirigit per Isabel Celaá, que ja ha anunciat que permetrà que aquestes pràctiques, afectades per les mesures decretades pel Govern contra el coronavirus, s'ajornin.





A més, durant la reunió es buscaran noves dates per a les proves d'accés a la Formació Professional de grau mitjà i superior destinades a persones que no compten amb els requisits acadèmics d'accés a aquests ensenyaments, entre d'altres assumptes.





DIMECRES, CONFERÈNCIA SECTORIAL





La reunió de Consell de FP serà el preàmbul a la reunió de la Conferència Sectorial d'Educació, on també participen totes les comunitats autònomes, convocada per la ministra Isabel Celaá per al dimecres 25 a les 9.30 hores per videoconferència.





La reunió de la Conferència Sectorial, que no es celebra des de fa més d'un any, se centrarà en la situació que ha generat la pandèmia en els centres educatius espanyols, on s'ha suspès l'activitat lectiva presencial durant al menys dues setmanes, tot i que la prolongació de l'estat d'alarma podria mantenir les aules tancades durant un mes, el que afecta uns deu milions d'estudiants de totes les etapes educatives.





Celaá pretén explicar també als consellers autonòmics d'Educació les mesures de Govern i del seu Ministeri per mitigar els perjudicis de la suspensió de les classes en el desenvolupament acadèmic, com la flexibilització dels dies lectius per a aquest curs, segons han detallat des del Ministeri.