Un total de 212 persones que han donat positiu per coronavirus viuen en 70 residències públiques i privades d'ancians de Catalunya, ha informat la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies en un comunicat aquest dilluns.





Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats per la Conselleria de Salut de la Generalitat.









A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen a 1.073 residències públiques i privades, on la Generalitat ha repartit aquest cap de setmana i aquest dilluns 50.000 mascaretes i guants per millorar l'atenció a persones afectades i prevenir el contagi del personal.





Sobre la residència d'Olesa de Montserrat (Barcelona), la Conselleria ha estat en contacte diari amb el centre "per proveir d'el material de protecció necessari per als professionals" i va reforçar els enviaments entre dijous i divendres de la setmana passada.





El Departament ha assegurat que treballa per reforçar "amb urgència" l'equip professional del centre, a través de la borsa de personal que ha posat en marxa al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).





A més, les conselleries de Salut i Afers Socials han acordat millorar la seva coordinació per realitzar actuacions "més integrades" en resposta a l'expansió del coronavirus en centres residencials i s'ha decidit crear un equip de treball únic format per dos departametos amb capacitat executiva a nivell de tot Catalunya.