Itàlia supera ja els 6.000 morts i els 60.000 contagiats

Itàlia ha registrat en les últimes 24 hores altres 602 morts i el total de víctimes mortals de la pandèmia de coronavirus supera ja les 6.000, mentre que la xifra de contagis al país també ha superat el llindar dels 60.000.





Segons ha anunciat aquest dilluns el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli, la xifra de morts s'eleva ja a 6.077 mentre que el total de casos és de 63.927, amb els 3.780 nous contagis registrats en l'últim dia.









A més, ha precisat que altres 408 persones han superat la malaltia del Covid-19, i són ja 7.423 els pacients recuperats. En l'actualitat hi ha 20.692 pacients ingressats, 3.204 ingressats en vigilància intensiva i 26.522 en aïllament als seus domicilis.





D'altra banda, segons un estudi de la Fundació Gimbe sobre la base de dades de l'Institut Superior de Salut (ISS), des que va començar l'epidèmia un total de 4.824 treballadors sanitaris s'han contagiat, gairebé el 9 per cent del total. No obstant això, la fundació considera que la xifra està per sota de la real degut a que no es realitzen exàmens a tots els professionals de la salut, encara que estiguin en la primera línia.





A més, segons la Federació Nacional de les Ordres de Metges (FNOMCEO), altres dos facultatius més han mort per coronavirus en Cremona i Parma, fet que situa el total de membres morts en 19 des que va començar la pandèmia a Itàlia.