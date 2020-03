El Govern central descarta el racionament durant l'estat d'alarma

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha tornat a garantir l'abastament alimentari, a el temps que ha descartat el racionament durant l'estat d'alarma, que en principi es perllongarà fins al 11 d'abril, així com que s'hagi produït una pujada dels preus dels aliments.





"No hi ha motiu per parlar de racionament perquè el proveïment de productes és pràcticament normal. Tenim un bon sector productor, una bona indústria i distribució que estan garantint un abastament complet d'aliments i una reposició suficient. Ens sentim molt orgullosos d'ells", ha indicat Planas en roda de premsa.





El titular d'Agricultura, a més, ha assenyalat que el Govern no es planteja la possibilitat de tancar supermercats per frenar l'expansió del coronavirus, ja que considera que les cadenes han adoptat les mesures d'higiene que "asseguren una perfecta garantia de seguretat en les compres".









Planas ha recordat que en dies anteriors i posteriors al fet que es decretés l'estat d'alarma es va incrementar el nombre de compres per part dels consumidors per fer provisió d'aliments, una situació que ja està "normalitzada". "En els últims dies s'ha tornat a una xifra de normalitat i la previsió és que disminueixi en els propers dies després de l'aplec realitzat en aquestes setmanes", ha precisat.





D'altra banda i davant l'alta demanda de certs productes bàsics, el titular del ram ha garantit que no s'ha produït una pujada de preus. "No s'ha constatat un increment de preus en els aliments, i sí s'ha mostrat una significativa fluïdesa i bon funcionament de mercat", ha destacat.





Planas ha reconegut que el tancament de canal Horeca (hotels, restaurants i bars) ha afectat de "forma significativa" a alguns productes com xai, vedella o peix fresc, a el temps que ha subratllat que part de la flota pesquera travessa per "moments de dificultats "que provocarà la parada d'alguns segments.





Respecte a la petició de COAG que s'autoritzi la celebració de mercats d'agricultors amb les mesures sanitàries pertinents, ha estat contundent. "No estan autoritzades per prevenir contagis i necessiten un major control. Ens sembla una mesura de prudència per lluitar contra el virus el que es restringeixi aquestes possibilitats de venda", ha assenyalat.





TRANSPORT DE TREBALLADORS AGRARIS





Pel que fa a el transport dels treballadors agraris a l'hora d'acudir a les explotacions, Planes ha assenyalat que s'han d'adoptar les mesures de distància de seguretat previstes pel Ministeri de Sanitat.





"Està clar que el conductor pot anar acompanyat d'una persona, però amb la distància de seguretat necessària. En el cas de les furgonetes, podran desplaçar-se un màxim de tres en les mateixes amb la distància de seguretat sanitària", ha precisat.





Així, ha destacat la "voluntat positiva" d'agricultors i ramaders, que fa setmanes "protestaven pels preus justos" i que ara estan col·laborant per desinfectar els pobles d'Espanya.





Finalment, Planes ha realitzat un agraïment "molt sincer" en nom de Govern a agricultors, ramaders, pescadors i a tots les baules de la cadena alimentària.





"Gràcies al seu esforç i entrega i podem estar abastits tots els dies, ja que s'estan produint i posant en el mercat productes frescos que permeten l'abastament en una circumstància dramàtica i extrema com la que estem", ha subratllat