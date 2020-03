Set persones denunciades per celebrar un aniversari a L'Hospitalet

Un total de set persones han estat denunciades pels Mossos d'Esquadra per celebrar un aniversari a L'Hospitalet de Llobregat i per tant, incomplir les ordres de confinament decretades per la Generalitat i el reial decret de Govern per actuar contra el coronavirus.









Segons ha explicat la policia catalana, van ser denunciades cap a les 22.00 hores de dilluns mentre celebraven l'esdeveniment en un local comercial de reformes del municipi.





En una publicació de Twitter dels Mossos han recordat que continuen desplegats pel territori per assegurar que es compleixen les mesures dictades per les administracions: "No baixeu la guàrdia", han escrit.