Mor Albert Uderzo, un dels creadors de 'Astèrix', als 92 anys

Albert Uderzo, un dels creadors del còmic d''Astèrix' al costat de René Goscinny, ha mort als 92 anys, segons han assenyalat fonts familiars a l'agència francesa AFP.









Nascut un 25 d'abril de 1927 a Fismes (Marne), Albert Uderzo va entrar en la història dels còmics amb Astèrix i Obèlix. Però abans d'això, va començar la seva carrera a l'editorial parisenca SPE, que publicava entre d'altres números de 'Bibi Fricotin'.





Va ser allí on Uderzo va aprendre els conceptes bàsics de la professió del dibuix i va conèixer a Edmond Calvo, qui es va convertir en el seu mentor, com recull el mitjà 'RTL'. L'any 1941 Uderzo va publicar el seu primer dibuix: una il·lustració de 'Le Corbeau et le Renard' en el suplement 'Boum'.





Cinc anys després, va guanyar un concurs que li va permetre ser publicat per Éditions Du Chêne, gràcies a una col·lecció de gags amb un nou personatge: Clopinard. Aquest premi li va obrir diverses portes i li va permetre treballar en diversos setmanaris abans del seu gran èxit.





Goscinny i Uderzo es van conèixer en 1951 i van començar la seva aventura en el món dels còmics amb el personatge 'Johan Pistolet', abans de crear el poble de l'irreductible gal Astèrix i tots els seus mítics personatges.