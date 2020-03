Comença un tens Consell de Ministres amb les absències de Calvo, Irene Montero i Darias

La reunió de Consell de Ministres que sol·licitarà ampliar altres 15 dies l'estat d'alarma ha arrencat aquest dimarts amb les absències per motius de salut de tres dels seus membres: la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ingressada en un hospital per una infecció respiratòria i les ministres d'Igualtat, Irene Montero, i Política Territorial, Carolina Darias, que guarden quarantena després d'haver donat positiu en la prova del coronavirus.





A més, en aquesta reunió de l'Executiu es debatran noves mesures econòmiques de xoc que generen divisió entre els ministres. D'una banda, hi ha un bloc encapçalat per Podem a el qual s'ha unit el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que demana augmentar el matalàs social amb moratòries de lloguers o fins i tot l'aprovació d'una renda mínima.





D'altra banda, Nadia Calviño i María Jesús Montero discrepen sobre aquesta ampliació de la despesa pública, ja que tenen en compte les obligacions adquirides per Espanya amb la Comissió Europea respecte als objectius de dèficit.













Calvo, a qui també se li va fer el test per detectar la presència de l'coronavirus en el seu organisme, està a l'espera dels resultats d'aquesta prova, que l'Executiu s'ha compromès a fer públics quan disposi d'ells. Segons fonts de la Vicepresidència primera, la participació telemàtica de Calvo en aquest Consell de Ministres no és possible per "qüestions tècniques".





Només el president del Govern central, Pedro Sánchez, els quatre ministres designats com a autoritats competents delegades sota l'estat d'alarma (Sanitat, Salvador Illa; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, i Transports, José Luis Ábalos), a més de la titular d'Hisenda i ministra portaveu, María Jesús Montero, assisteixen a la reunió de manera presencial --tot i guardant entre ells una mínima distància de seguretat- a les instal·lacions del Departament de Seguretat Nacional en el Complex de la Moncloa. La resta de ministres participen en la trobada via telemàtica.





Per garantir la seguretat de la comunicació telemàtica del Consell, la videoconferència està assegurada amb línies i malles estrictament verificades pel Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), precisa el Govern espanyol, que en una nota informativa als mitjans de comunicació ha recordat l'obligació per llei dels membres de Consell de Ministres a l'hora de guardar el secret de les seves deliberacions.