Els tècnics d'ambulància demanen reforç psicològic davant el desbordament pel coronavirus

Ens trobem en l'inici de la fase més dura de la pandèmia de l'Covidien 19 en què els hospitals de Catalunya podrien començar a entrar en col·lapse per no disposar de suficients llits per fer front a les necessitats dels nous pacients contagiats i un increment molt important dels serveis de trasllats i assistència.









L'increment d'aquest tipus de serveis, segons informen des de l'agrupació d'ambulàncies de CCOO, "fa que es ja hagin viscut diversos atacs d'ansietat de professionals i d'enfrontaments amb responsables per falta d'EPIS en diferents empreses".





La situació d'estrès a què estan sotmesos els tècnics "a causa del sobreesforç per la gran quantitat de treball. Per això, és una prioritat preservar la salut psicològica dels treballadors de transport sanitari a Catalunya. I si el sector actua amb un fort sentit del deure, de civisme i humanitat, d'entrega i d'esforç que ha de ser reconegut".





Segueix llegint aquesta notícia a Vilapress.