Decathlon i Fnac signen ERTOs per força major però complementen el salari fins al 100%

Decathlon ha notificat als sindicats l'inici d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per força major per fins a 8.800 treballadors després del tancament de totes les seves botigues després de decretar-se l'estat d'alarma a Espanya per lluitar contra la propagació del coronavirus.





La companyia, que compta amb més de 160 botigues a Espanya, ha informat que el ERTO s'aplicarà pràcticament a la totalitat de la plantilla, quedant exceptuats un mínim de personal tant per al manteniment imprescindible de l'activitat com de la venda en línia.





Els delegats de la UGT han demanat a l'empresa des d'un primer moment que es complementarà la prestació fins al 100%, de manera que les persones treballadores no vegin minvat el seu sou.

Els sindicats han assenyalat que finalment s'ha pres la decisió de complementar la prestació d'atur fins al 100% del salari pactat.









FNAC TAMBÉ SIGNA L'ERTO





Fnac també ha decidit aplicar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per 1.627 empleats, el 86% de la plantilla, integrada per 1.878 treballadors, després de tancar totes les seves botigues a Espanya el passat 14 de març. Segons han informat fonts sindicals, la direcció s'ha compromès a complementar el salari fins al 100%.





Les mateixes fonts han explicat que quedarà exclòs de l'ERTO un mínim de personal tant per al manteniment "imprescindible" de l'activitat com de la venda en línia.





En concret, l'esmentat expedient, que tindrà una durada inicial del 14 al 29 de març, afectarà la totalitat de les botigues (38 establiments), que actualment es troben tancades, ja bona part del personal dels centres logístics.





En aquests centres el nombre de treballadors afectats està subjecte a ajustos segons l'evolució de la venda virtual, han assenyalat les mateixes fonts, que han indicat que es tracta d'un ERTO per suspensió de contracte per causes de força major, amb una durada temporal vinculada a la de la suspensió de l'obertura al públic, i subjecte a pròrrogues.