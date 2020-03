El Comitè Organitzador de l'Orgull Estatal LGBTI ha acordat ajornar les Festes de l'Orgull de Madrid el 2020 davant la crisi del coronavirus i fins "que les condicions sanitàries i de seguretat siguin les adequades".





Així ha informat el Comitè, compost per la COGAM, Col·lectiu LGTB+ de Madrid, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) i l'Associació d'Empreses i Professionals per a Gais i Lesbianes de Madrid (AEGAL).





Segons defensa, "la salut i la seguretat de les persones és el prioritari". Per això, "a causa de les excepcionals circumstàncies que s'estan vivint", s'ha decidit ajornar aquest esdeveniment que cada any se celebra a Madrid durant l'última setmana de juny i la primera de juliol.









Les entitats organitzadores d'aquest esdeveniment cultural i reivindicatiu LGTBI han precisat que l'Orgull "tindrà lloc quan les condicions sanitàries i de seguretat siguin les adequades i així sigui garantit per les autoritats sanitàries i les forces de seguretat". En qualsevol cas, la FELGTB, COGAM i AEGAL seguiran treballant per garantir la seva celebració "quan sigui possible".





"Volem enviar la nostra solidaritat a totes les persones afectades per aquesta pandèmia i a les seves famílies i agrair la tasca, la dedicació i el compromís amb el personal sanitari, de neteja, cossos de seguretat i altres institucions, a l'igual que a tot el personal de locals d'alimentació, transports, farmàcies i infraestructures bàsiques. l'esforç que cadascuna de les persones dedica dia a dia en aquest període i la de totes les persones que dediquen el seu esforç per superar aquesta situació", han exposat.





A més, des del Comitè han recordat que el col·lectiu LGTBI "sempre ha estat especialment colpejat i estigmatitzat", però "ha sabut tirar endavant amb resiliència dels inconvenients i en l'actualitat fa pública la seva voluntat i responsabilitat col·lectiva per contribuir a frenar aquesta nova crisi sanitària".





En aquest sentit, han llançat un missatge d'ànim "a totes les persones del col·lectiu a què la pandèmia està deixant en situació d'especial vulnerabilitat", com "la gent gran, els adolescents amb famílies LGTBIfòbiques, les persones treballadores del sexe, les persones seropositives, les persones migrants en situació irregular o les persones sense llar", entre altres.





Així mateix, han apuntat que les persones del col·lectiu tenen oberta la línia d'atenció telefònica de FELGTB (913.604.605) i el servei d'Informació de COGAM LGTB+ (915.230.070) per resoldre dubtes o escoltar una veu amiga.