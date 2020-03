Desinfecten algunes de les instal·lacions del complex de La Moncloa

El Govern ha procedit a desinfectar algunes de les instal·lacions del complex de La Moncloa, segons ha revelat aquest dimarts en roda de premsa el secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver.





En concret, els llocs desinfectats són exclusivament "algunes dependències" que pertanyen a la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica que dirigeix Fernando Martínez i que depèn de la Vicepresidència primera de Carmen Calvo, ingressada des de diumenge per una infecció respiratòria i que roman a la espera que les proves determinin si s'ha contagiat o no de coronavirus.









També s'han desinfectat "algunes dependències" usades pels xofers, entre els que s'han donat "diversos positius" en un nombre que Oliver no ha concretat. Aquells treballadors que han donat positiu en les proves estan rebent l'atenció que necessiten o bé romanen aïllats en els seus casos, ha detallat.





Pel que fa a l'evolució de Calvo, Oliver tampoc ha aportat detalls addicionals als que van oferir aquest dilluns en un comunicat, en el qual el Govern es va comprometre a informar del resultat del test de coronavirus que se li va fer a Calvo.





A causa del seu ingrés a la clínica Ruber de Madrid (el centre de Juan Bravo té un conveni amb Muface, la mutualitat dels funcionaris civils de l'Estat) Calvo no ha pogut participar "per qüestions tècniques" en el Consell de Ministres celebrat aquest dimarts via telemàtica. Tampoc ho han fet les ministres d'Igualtat, Irene Montero, i Política Territorial, Carolina Darias, que guarden quarantena després d'haver donat positiu en les proves de coronavirus.