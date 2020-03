L'Ajuntament de Barcelona decideix prorratejar el lloguer dels seus habitatges durant tres mesos pel coronavirus

L'Ajuntament de Barcelona no cobrarà les quotes de lloguer dels habitatges del seu parc públic durant els mesos d'abril, maig i juny, de manera que un total de 8.748 famílies que viuen de lloguer en habitatges gestionats per l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB, per les seves sigles en català) no tornaran a pagar el lloguer fins al mes de juliol.









Aquestes famílies abonaran l'import de les mensualitats d'abril, maig i juny prorratejat en els 18 mesos següents, és a dir, entre juliol de 2020 i desembre de 2021, ha informat el consistori aquest dimarts en un comunicat.





La moratòria de tres mesos s'aplicarà també a 1.400 habitatges de protecció oficial i en règim de propietat promoguts per l'IMHAB, i als 400 locals comercials que té llogats l'IMHAB situats en els baixos dels edificis que ha promogut.





A més, l'IMHAB revisarà les quotes de lloguer d'aquelles unitats familiars que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi sanitària, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en què es trobin.





Aquest mateix procediment de revisió de quotes de lloguer el realitzarà, en cas de necessitat, la Fundació Hàbitat3 per les més de 250 habitatges que gestiona en el marc del conveni amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.





D'altra banda, el consistori també ha previst ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona, a través de la qual hi ha 891 habitatges llogats.





Per poder afrontar aquest paquet de mesures, que beneficiaran un total d'11.689 inquilins, l'Ajuntament ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d'euros en el pressupost municipal, ampliable fins a 5,5 milions.