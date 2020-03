El coronavirus sobreviu hores en monedes, un dia en paper i pocs dies en plàstic

Dos professors viròlegs de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) han analitzat la supervivència de el nou coronavirus covid-19 en diferents superfícies i han indicat que, en general, perviu "pocs dies" en superfícies no absorbents com el plàstic o el metall; com a "màxim, un dia" en el paper o cartró; i "només unes hores" a les monedes.









Amb tot, els experts viròlegs de la Facultat de Biologia Isabel Bandín Matos i Carlos Pereira Dopazo recomanen una bona higiene de mans abans i després d'anar a supermercat o en realitzar el menjar per mantenir les condicions de seguretat sanitària.





Així mateix, també recomanen que els productes adquirits en un supermercat i que vénen envasats en plàstic, haurien de ser transferits a recipients casolans.





En tot cas, incideixen que "l'important és que la càrrega viral en aquests objectes és baixa i que la probabilitat d'infectar-se també ho és", ja que en la mesura que passa el temps la càrrega viral es va reduint.





Amb tot, és "recomanable" rentar les mans amb sabó després de tornar del supermercat, tornar a rentar després de buidar la compra i novament abans de preparar el menjar.





Pel que fa als diners, els viròlegs sostenen que són un "focus de transmissió" si no es té cura higiènica en aquesta fase. La no manipulació de diners en metàl·lic i l'ús de targetes o altres sistemes de pagament "contribueixen a la reducció de les activitats transmissores de virus".





"El virus no es transmet via aliments", assenyalen els experts de la USC, que indiquen la "importància" que les persones que manipulen els aliments tant en els supermercats com en els repartiments a domicili ho facin en condicions asèptiques.





"L'idoni seria que els repartidors a domicili es canviessin els guants freqüentment, però això pot ser contraproduent, si arribem a un moment en què el subministrament d'aquest material es bloquegi. Desinfectar-se les mans enguantades entre serveis no és mala idea, però tampoc el subministrament de desinfectant està assegurat", han esgrimit.





Així les coses, assenyalen que si el professional no ha de tocar res de l'habitatge, "no hauria de suposar un problema". En el cas del peix o altres aliments que es reparteixen a domicili, "una vegada que es cuinen, no cal preocupar-se del virus".





La compra de llibres en línia també implica prendre una sèrie de precaucions. Bandín i Pereira recomanen no tocar aquest objecte durant 24 hores, que és el temps que el virus sobreviu en aquest tipus de superfícies.





Una vegada que se surt de la llar, és recomanable a més de rentar les mans amb eficàcia, airejar la roba durant 24 hores i, si cal, "rentar amb detergent els tiradors de les portes".





En resum, Bandín i Pereira conclouen que les pautes recomanades són simples mesures d'higiene, que en aquesta situació "de risc, s'han d'extremar". En aquest sentit, posen el focus en la desinfecció dels telèfons mòbils, que són "transmissors molt eficaços d'agents infecciosos".