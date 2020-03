Mor Marco Marchioni, investigador de referència en treball social i intervenció comunitària

El treballador i investigador social Marco Marchioni (Bolonya, Itàlia) ha mort aquest passat 22 de març a Las Palmas als 83 anys d'edat després d'una llarga malaltia.









Marchioni deixa un llegat de més de 50 anys de ferm compromís en el terreny de la participació social, els 10 últims com a assessor científic del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural de Fundació 'la Caixa'.





En concret, Marchioni va ser responsable del primer projecte de desenvolupament comunitari en zones rurals: Projecte Vélez-Màlaga (1965-1967), a més de ser l'autor del primer llibre sobre desenvolupament comunitari a Espanya, Comunitat i Desenvolupament (1969).





Així mateix, va combinar la seva activitat docent en diferents universitats espanyoles i italianes amb projectes de lluita per la democràcia, de cooperació internacional i amb publicacions i estudis en els àmbits de la informació i la participació.





L'expert en treball social subratllava en les seves trobades amb agents comunitaris la importància de la feina col·laboratiu imprescindible entre Administració, recursos tècnics intersectorials i els propis ciutadans.





En aquesta línia ha assessorat durant deu anys el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) promogut per Fundació "la Caixa", en col·laboració amb administracions locals i entitats socials. Des de 2010 aquest projecte es desenvolupa en 36 territoris d'Espanya caracteritzats per una alta diversitat cultural amb l'objectiu de millorar la seva convivència.





Només el 2019, va impulsar 2.787 activitats i projectes comunitaris amb l'objectiu de prevenir i revertir conflictes socials, reforçar la convivència, garantir una major cohesió social i posar en valor la diversitat cultural, ètnica, lingüística i religiosa de cada barri.





Fruit de la feina al costat de Marchioni, 'la Caixa' ha publicat diverses guies amb claus per a la millora de la convivència intercultural on es recullen, de la teoria a la pràctica, experiències innovadores de diferents municipis espanyols que participen en el Projecte ICI. L'objectiu final d'aquestes guies ha estat generar un coneixement compartit i socialitzador per totes les persones implicades en les transformacions socials de les comunitats.