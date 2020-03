Sanitat admet que la manca de protecció pot ser responsable dels contagis en sanitaris

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha admès que l'escassetat d'equips de protecció individual (EPI) pot ser una de les causes que Espanya tingui una alta taxa de contagis de coronavirus entre els seus sanitaris. Segons les últimes xifres, 5.400 professionals s'han infectat, el que suposa el 13 per cent de l'total de casos (39.673).





En roda de premsa després del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus, l'expert del Ministeri de Sanitat ha apuntat a tres causes que podrien estar implicades en aquestes xifres. En primer lloc, ho ha atribuït als "dos o tres brots" de coronavirus que es van produir en hospitals a l'inici de l'epidèmia, que va tenir "un impacte" en el nombre de professionals afectats. Al costat d'això, Simó també ha ressaltat que "alguns també s'han pogut infectar a la comunitat", i no durant la seva tasca en els centres.

Una altra de les causes, segons Simó, és que l'accés als EPI per als professionals sanitaris "ha patit alguns moments crítics en la capacitat d'aportar", encara que ha puntualitzat que l'accés a aquests sistemes de protecció "està resultant prou" a nivell general, pel que ha circumscrit la seva escassetat a casos puntuals. En aquest context, ha argumentat que aquesta situació es pot atribuir a un problema de "disponibilitat global" d'aquests productes, de manera que hi ha problemes per accedir-hi al mercat.









Pel que fa a la situació de col·lapse en alguns serveis assistencials, i particularment a les UCI, Simón ha avançat que es generalitzarà "a tot el territori espanyol", coincidint amb l'arribada del pic de casos i l'evolució dels pacients ja hospitalitzats . Per això, ha apostat per "esforços" per "racionalitzar l'ús de serveis" i aconseguir material sanitari que aquesta pressió sobre les UCI no afecti el servei assistencial.





Simón ha reiterat que "aquesta és la setmana dura" en la lluita contra el coronavrus. "Tots estem esperant a veure si hem aconseguit, amb les mesures molt agressives, arribar a aquest pic i començar a baixar en nombre de nous casos. En molt breu temps haurem veure si això té efectes o no", ha ressaltat. En qualsevol cas, Simó ha puntualitzat que, tot i que s'aplane la corba de contagis, la situació en els centres sanitaris no millorarà immediatament: "La pressió sobre els hospitals va a anar més enllà del moment en el que controlem la transmissió. Els professionals sanitaris van a tenir un període de pressió molt més llarg".





Preguntat sobre si Espanya està seguint la tendència d'Itàlia, el segon país més afectat amb gairebé 64.000 casos-sis mil morts, Simón ha detallat que "ara mateix no és fàcil fer comparacions entre països". "Els inicis de les epidèmies no han estat igual, per tant no es poden valorar en la mateixa manera. Les maneres tampoc han estat igual. L'impacte ha hagut de ser de diferent intensitat. Tot i que és cert que entre alguns països pot haver similituds, fins a la data no podem valorar una equivalència en la situació d'Espanya ni amb Itàlia ni la Xina ni altres països europeus".





En aquest sentit, ha afegit que Itàlia va començar a aplicar mesures restrictives només en les zones de nord, les més afectades, mentre que Espanya va activar el confinament a nivell nacional des del primer moment. "Portem deu dies des de les dures mesures a nivell nacional, en principi han de tenir un impacte important, s'ha d'observar en aquests dies", ha comentat, insistint que "el que s'ha fet a Espanya és molt més restrictiu que en altres països".





En relació a Alemanya, Simón ha detallat que "va amb retard" respecte a Espanya: "Aquí es va iniciar abans l'increment de casos. Això òbviament no afavoreix el interpretació de la mortalitat entre els dos països". L'expert ha recordat que l'edat mitjana dels afectats al país germànic és molt menor que a Espanya, i que al nostre país s'estan produint brots en residències de gent gran, que són pacients crònics més fràgils.