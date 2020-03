CZFB i Leitat ultimen 200 bifurcadors impresos en 3D per a respiradors

Un grup d'empreses i institucions liderades per l'aliança entre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i Leitat va iniciar dilluns la producció de bifurcadors impresos en 3D que permetran donar accessibilitat a més d'un pacient afectat pel coronavirus, amb un únic respirador.









Segons ha informat aquest dimarts el CZFB en un comunicat, el dimecres ja es disposarà de la primera producció de 200 dispositius i l'objectiu és arribar a les 1.000 unitats la setmana que ve.





D'aquesta manera es vol donar servei als diferents centres sanitaris de país, al mateix que temps que se segueix endavant amb la realització del primer respirador de campanya industrialitzable (Leitat1) preparat per donar suport als hospitals i UCI.





Els bifurcadors impresos en 3D permetran utilitzar un únic equip de respiració assistida a priori per a dos, però podent arribar fins a tres o fins i tot quatre pacients, amb els mateixos requeriments ventilatoris, de forma simultània.





El disseny ha estat desenvolupat per l'equip de R+D de Leitat per a la seva impressió 3D en poliamida 12 (PA12) amb la tecnologia Multi Jet Fusion (MJF) d'HP, la capacitat industrial permet produir 17 peces per cada impressió, de forma ininterrompuda .





La producció d'aquestes peces es porta a terme per les empreses 3DSix, Avinent-Corus, Barel, Eurecat, Fundació CIM-UPC, Hipra, HP, Ineo, Pantur i Prometal3D.





Al mateix temps, les UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron i del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona) formen part del grup de treball per al protocol i implementació.





El CZFB ha habilitat un correu específic, proposals@dfactorybcn.org, per rebre totes les propostes i dissenys ideats per ajudar a frenar el contagi massiu del coronavirus i ajudar a protegir la salut de tots els ciutadans, especialment dels professionals de la salut.