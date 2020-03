Detingut per robar amb mascareta i navalla a Rubí

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home, de 45 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor de quatre robatoris amb violència i intimidació a Rubí (Barcelona) usant una navalla i amb una màscara per no despertar sospites, a més d'un altre robatori o furt d'ús de vehicle.









L'atracador havia amenaçat els treballadors dels quatre locals de la localitat vallesana, i fins i tot havia punxat al braç un d'ells amb l'arma blanca, però sense ferir-lo, ha informat la policia catalana en un comunicat.





Els fets s'han produït al llarg del matí d'aquest dimarts i, gràcies a les descripcions facilitades pels testimonis, han sabut que havia fugit amb un vehicle que havia robat a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona); també aquest dimarts, han localitzat a l'individu.





Conduïa el turisme de forma temerària i l'han detingut a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), encara que durant la detenció dos agents han resultat ferits, de caràcter lleu, perquè s'ha resistit.





L'arrestat, que comptava amb 13 antecedents per la mateixa tipologia de delictes, passarà a disposició judicial en les pròximes hores.